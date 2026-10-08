আরএফএল গ্রুপে ১০০ জনের চাকরির সুযোগ, শুরুতেই বেতন ৪০ হাজার
দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ‘আরএফএল গ্রুপ’ তাদের ‘ফিউচার বিজনেস লিডারস প্রোগ্রাম’-এর আওতায় জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার’ পদে ১০০ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। নির্বাচিত প্রার্থীরা শুরুতেই মাসিক ৪০,০০০ টাকা বেতন পাবেন। প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আগামী ২৫ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
সংক্ষিপ্ত তথ্য
প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ।
পদের নাম: ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ১০০টি।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম (অফিস)।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট খাতে (এফএমসিজি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, পোশাক খাত, চামড়াজাত পণ্য, ফুড ও বেভারেজ) ১ থেকে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে নতুন প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা
সর্বনিম্ন ২৪ বছর।
অন্যান্য যোগ্যতা
মাঠপর্যায়ে কাজ করার মানসিকতা ও নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা থাকতে হবে। চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতা, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনা এবং চাপের মুখে কাজ করার সামর্থ্য আবশ্যক। কম্পিউটারে মৌলিক ধারণা (এমএস এক্সেল, ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট) থাকতে হবে।
বেতন
৪০,০০০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা
ছয় মাসের সফল শিক্ষানবিশকাল শেষে পদোন্নতির সুযোগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, টিএ/ডিএ, ট্যুর অ্যালাউন্স, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, লিভ এনক্যাশমেন্ট, কমিশন এবং প্রাণ-আরএফএল আউটলেট থেকে বিশেষ ছাড়সহ ক্রেডিটে কেনাকাটার সুবিধা দেওয়া হবে।
প্রধান দায়িত্বসমূহ
বিক্রয় পূর্বাভাস ও কৌশল বাস্তবায়ন করা। বিক্রয়, ডিস্ট্রিবিউশন ও বাজার উন্নয়নসংক্রান্ত কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া। ডিলার নেটওয়ার্ক, ডিস্ট্রিবিউটর ও চ্যানেল পার্টনার পরিচালনায় সহায়তা করা। জোনাল সেলস পরিকল্পনা তৈরি ও পারফরম্যান্স মনিটরিং করা। নতুন বাজার সৃষ্টি, মার্কেট সার্ভে, প্রতিযোগী পর্যবেক্ষণ ও পণ্যের ভিজিবিলিটি বাড়াতে কাজ করা। এ ছাড়া মার্কেটিং, সাপ্লাই চেইন ও ফাইন্যান্স টিমের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা।
আবেদনপ্রক্রিয়া ও সময়সীমা
আগ্রহী প্রার্থীরা চাকরির বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত জানতে এই লিংকে প্রবেশ করুণ।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৫ অক্টোবর ২০২৬