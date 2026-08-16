নিয়োগ

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীন চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যালয়ফাইল ছবি

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীন মৎস্য বিভাগে জনবল নিয়োগে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৫। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

বিভাগ: জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়।

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

২. পদের নাম: অফিস সহায়ক

বিভাগ: জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়।

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।

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৩. পদের নাম: ক্ষেত্র সহকারী

বিভাগ: মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার।

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

বিভাগ: মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার।

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক

বিভাগ: মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার।

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।

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বয়সসীমা

১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

www.bhdc.gov.bd অথবা https://recruiting.esheba-bhdc.org ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

১, ৩ ও ৪ নং পদ: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);

২ ও ৫ নং পদ: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

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আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ১৬ আগস্ট ২০২৬

আবেদন শেষ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নির্দেশনা

৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে যে সব প্রার্থী আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

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