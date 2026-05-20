সুপ্রিম কোর্টের অধীনে চাকরি, পদ ২০

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
ঢাকা
সুপ্রিম কোর্টফাইল ছবি

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগে ১০ থেকে ২০ গ্রেডের ৮ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২০। আবেদেনর শেষ তারিখ ১৫ জুন।

চাকরির বিবরণ–

১. পদের নাম: প্রটোকল অফিসার

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

২. পদের নাম: স্টেনোগ্রাফার

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সাঁটলিপি ও টাইপিংয়ে দক্ষতাসম্পন্ন কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা।

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

৩. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: উচ্চমাধ্যমিক পাস অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা। নির্ধারিত শর্টহ্যান্ড ও টাইপিংয়ে গতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

৪. পদের নাম: অফিস সহকারী

পদসংখ্যা: ০৬

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। সাঁটলিপি ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৫. পদের নাম: মুদ্রাক্ষরিক তথা অফিস সহকারী

পদসংখ্যা: ০৭

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং টাইপিংয়ে দক্ষতা। সাঁটলিপিতে জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৬. পদের নাম: স্টোর কিপার

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট হতে ২য় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাস অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি (পাস)।

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

৮. পদের নাম: এমএলএসএস

পদসংখ্যা: ০২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৮ম শ্রেণি পাস অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা।

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা—

১ জুন ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর হতে হবে

আবেদনের নিয়ম—

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ ও দাখিল করতে পারবেন।

আবেদন ফি—

১ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ২২৩ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);

২–৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);

৭–৮ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

**সব পদে অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য পরীক্ষার ফি ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

আবেদনের সময়সীমা—

আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদানের শুরুর তারিখ ও সময়: ২১ মে ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: আগামী ১৫ জুন ২০২৬, বিকেল ০৫:০০টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

