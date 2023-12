রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে চাকরি, আবাসনসহ বেতন ১ লাখ ৬৫ হাজার

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীদের বিআইএফপিসিএলের ওয়েবসাইটের এই লিংক থেকে নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জেনে Click here to see Openings & Apply Online-এ ক্লিক করে ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদন অনলাইনে দাখিল করার পর একটি ইউনিক অ্যাপ্লিকেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এরপর দাখিল করা অনলাইন আবেদনপত্রের পিডিএফ ফরম্যান ডাউনলোড করে প্রিন্ট করতে হবে। প্রিন্ট কপির সঙ্গে সিভি, শিক্ষাগত ও অভিজ্ঞতার সব সনদের সত্যায়িত কপি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ, নাগরিকত্ব সনদ ও তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করে সরাসরি বা ডাকযোগে পাঠাতে হবে। খামের ওপর পদের নাম ও ইউনিক অ্যাপ্লিকেশন নম্বর উল্লেখ করতে হবে।