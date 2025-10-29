নিয়োগ

ব্রি–তে ষষ্ঠ–নবম গ্রেডে ৩২ জনের চাকরি, আবেদন করুন দ্রুত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
৫টি ক্যাটাগরির মোট ৩২ পদে আবেদনের সুযোগ ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত।প্রথম আলো ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) রাজস্ব বাজেটভুক্ত ষষ্ঠ থেকে নবম গ্রেডের শূন্য পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। ৫টি ক্যাটাগরির মোট ৩২ পদে আবেদনের সুযোগ ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত।

পদের নাম ও বিবরণ—

১. এডিটর

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ (সম্মান) দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রিসহ কৃষি গবেষণাসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন, সম্পাদনা ও মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায় অন্যূন সাত বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের সব স্তরে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে।

বেতনস্কেল ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড–৬)

২. সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি (স্থায়ী)

পদসংখ্যা: ২৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে।

বেতনস্কেল ও গ্রেড: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৩. সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি (অস্থায়ী)

পদসংখ্যা: ০৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনের সব স্তরে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে চাকরিতে আবেদন ফি ২২৩ টাকা। আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

৪. সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি পরিসংখ্যান

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা পরিসংখ্যান বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা পরিসংখ্যান বিষয়ে ৩ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনের সব স্তরে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৫. এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি প্রকৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

আবেদনে বয়সসীমা

৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর। তবে ১ নং পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩৭ বছর।

আবেদনের নিয়ম

এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

  • আবেদন ফি ২০০ টাকা এবং টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকা, মোট ২২৩ টাকা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের অনগ্রসর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সব পদের জন্য ফি ৫০ টাকা এবং টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকা, মোট ৫৬ টাকা।

  • আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু: ৭ অক্টোবর ২০২৫

আবেদনপত্র পূরণের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫

নির্দেশনা

১. সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে হবে। এবং মৌখিক পরীক্ষার সময় উক্ত অনুমতিপত্র প্রদর্শন করতে হবে।

২. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

বিস্তারিত দেখুন এই লিংকে:

