অফিসার গ্রেড-২ পদমর্যাদায় চাকরি দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, আবেদন ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ‘ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি’ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটি তাদের ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশনে ‘অফিসার, ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা অ্যানালিটিকস’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে।
চাকরিটি ফুল টাইম এবং কর্মস্থল হবে ঢাকায়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা ৩০ নভেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও গ্রেড
—পদের নাম: অফিসার, ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা অ্যানালিটিকস
—গ্রেড: অফিসার গ্রেড-২
শিক্ষাগত যোগ্যতা
ডেটা সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। ডেটা অ্যানালিটিকসের ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ, ডিপ্লোমা বা পেশাদার সনদ থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অভিজ্ঞতা ও কারিগরি দক্ষতা
—ব্যাংকিং বা আর্থিক খাতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ থেকে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিশেষ করে ইন্টারনাল অডিট, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বা কমপ্লায়েন্স বিভাগে ডেটা অ্যানালিটিকস নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার মিলবে।
—প্রার্থীর এসকিউএল, পাইথন বা আর, ইটিএল, প্রসেস এবং ট্যাবলু ও পাওয়ার বিআইয়ের মতো ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুলসে দক্ষতা থাকতে হবে। পাশাপাশি প্রেডিক্টিভ ও স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলিং, অ্যাডভান্সড এমএস এক্সেল ও পাওয়ারপয়েন্ট এবং জালিয়াতি ও অসংগতি শনাক্তকরণ কৌশল সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক।
মূল দায়িত্ব
নির্বাচিত প্রার্থীকে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স ও ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ জোরদার করতে ব্যাংকিং ডেটা বিশ্লেষণ করতে হবে। এ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় অডিট টুলস তৈরি, পাওয়ার বিআই ও ট্যাবলু ব্যবহার করে ড্যাশবোর্ড ডিজাইন এবং জালিয়াতি বা নিয়ম লঙ্ঘনের আগাম সতর্কবার্তা শনাক্তে ডেটা মডেলিং নিয়ে কাজ করতে হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া ও শর্তাবলি
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। কেবল বাছাইকৃত প্রার্থীদেরই নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপের জন্য যোগাযোগ করা হবে। নিয়োগপ্রক্রিয়ার কোনো পর্যায়েই ব্র্যাক ব্যাংক কোনো ধরনের ফি গ্রহণ করে না। যেকোনো ধরনের ব্যক্তিগত তদবির বা সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
—চাকরি বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত জানতে এই লিংকে প্রবেশ করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২৬।