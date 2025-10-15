মোংলা বন্দরে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি, ১১৩ পদে নিয়োগ

মোংলা বন্দরে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি, ১১৩ পদে নিয়োগ
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন সরাসরি নিয়োগযোগ্য রাজস্ব খাতভুক্ত ১১৩টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডের এসব পদে আবেদন শুরু হবে ১৬ অক্টোবর। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৯ নভেম্বর।
পদের নাম ও বিবরণ
১. হাইড্রোগ্রাফার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: গণিত, পদার্থ ও ভূগোল বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। হাইড্রোগ্রাফিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০–৫৩,০৬০/– (গ্রেড–৯)
২. সহকারী প্রকৌশলী (নৌযান/ নৌ–ভান্ডার)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: নৌ অথবা নৌ স্থাপত্য বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক প্রকৌশল ডিগ্রি বা ডিওটি দ্বিতীয় শ্রেণি।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০–৫৩,০৬০/– (গ্রেড–৯)
৩. উপসহকারী প্রকৌশলী (নৌ)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: নৌ বা জাহাজ তৈরি বিষয়ে প্রকৌশল ডিপ্লোমা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০/– (গ্রেড–১০)
৪. প্রথম শ্রেণির ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রথম শ্রেণির ড্রাইভার হিসেবে সনদসহ অষ্টম শ্রেণি পাস। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০–৩০,২৩০/– (গ্রেড–১১)
৫. ওয়্যারলেস অপারেটর
পদসংখ্যা: ৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এসএসসি পাস ও ওয়্যারলেস অপারেটর হিসেবে সনদসহ কমপক্ষে প্রতি মিনিটে ১২টি শব্দ আদান–প্রদানে সক্ষম হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০–২৪,৬৮০/– (গ্রেড–১৪)
৬. লাইটকিপার
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০–২৩,৪৯০/– (গ্রেড–১৫)
৭. দ্বিতীয় শ্রেণির ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: দ্বিতীয় শ্রেণির ড্রাইভার হিসেবে উপযুক্ত সনদসহ অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০–২৩,৪৯০/– (গ্রেড–১৫)
৮. গ্রিজার কাম পাম্প ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড সার্টিফিকেটসহ তিন বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০/– (গ্রেড–১৬)
৯. কার্পেন্টার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। কার্পেন্টারশিপে ট্রেড সার্টিফিকেটসহ তিন বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০/– (গ্রেড–১৬)
১০. গ্যাস কাটার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এসএসসি পাস ও ডিপিটিসি সনদ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০/– (গ্রেড–১৬)
১১. গ্রিজার
পদসংখ্যা: ৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এসএসসি পাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড সার্টিফিকেটসহ জাহাজে কাজ করার দুই বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,০০০–২১,৮০০/– (গ্রেড–১৭)
১২. কচ্ছব (ডেক)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। কচ্ছব হিসেবে তিন বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০–২১,৩১০/– (গ্রেড–১৮)
১৩. লস্কর
পদসংখ্যা: ৪৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এসএসসি পাস।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০–২০,৫৭০/– (গ্রেড–১৯)
১৪. ভান্ডারি
পদসংখ্যা: ৩০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণি পাস এবং রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০–২০,৫৭০/– (গ্রেড–১৯)
১৫. কুক
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। রান্নার কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। ক্যাটারিংয়ে ডিপ্লোমা পাওয়া প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০–২০,৫৭০/– (গ্রেড–১৯)
১৬. টোপাস
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০–২০,৫৭০/– (গ্রেড–১৯)
১৭. সেলুন বয়
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাস।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০/– (গ্রেড–২০)
১৮. মাঝি
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণি পাস এবং দেশি নৌকা চালানোর তিন বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০/– (গ্রেড–২০)
বয়সসীমা
১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া
প্রার্থীকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৩ নম্বর ক্রমিকের পদের জন্য পরীক্ষার ফি ২০০ টাকা ও টেলিটক সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকাসহ সর্বমোট ২২৩/– টাকা।
৪ নম্বর ক্রমিকের পদের জন্য পরীক্ষার ফি ১৫০ টাকা ও টেলিটক সার্ভিস চার্জ বাবদ ২২ টাকাসহ সর্বমোট ১৭২ টাকা।
৫ থেকে ১০ নম্বর ক্রমিকের পদের জন্য পরীক্ষার ফি ১০০ টাকা ও টেলিটক সার্ভিস চার্জ বাবদ ২১ টাকাসহ সর্বমোট ১২১ টাকা।
১১ থেকে ১৮ নম্বর ক্রমিকের পদের জন্য পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা ও টেলিটক সার্ভিস চার্জ ১৯ টাকাসহ সর্বমোট ৬৯ টাকা।
*ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা ও টেলিটক সার্ভিস চার্জ ১৯ টাকাসহ সর্বমোট ৬৯ টাকা।
আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অনলাইনে পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর (পিএসও)–এর মাধ্যমে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদানের শুরুর তারিখ ও সময়: ১৬ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ৯টা।
আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ও সময়: ৯ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১. ক্রমিক নম্বর–১৭–এ ‘সেলুন বয়’ ও ক্রমিক নম্বর–১৮–এ ‘মাঝি’ পদে মবক’র স্মারক নম্বর–১৮.১৪.০১৫৮.১২৫.০২.৩১৯.১৯–১৮৮৯, তারিখ: ১৭–০৯–২০১৯ খ্রি. মূলে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে এর আগে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের আবার আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
২. সরকারি বা আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের আবশ্যিকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। এ ছাড়া মৌখিক পরীক্ষার সময় চাকরিরত প্রার্থীদের মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অধিদপ্তর বা সংস্থার অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হবে।
৩. একাধিক পদে আবেদন করা যাবে।
৪. আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে একটি অনলাইন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। অ্যাকাউন্ট তৈরির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে ইংরেজিতে নাম, মুঠোফোন নম্বর, ই–মেইল ও পাসওয়ার্ড প্রদান করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে।