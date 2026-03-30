ইস্টার্ন ব্যাংকে মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান পদে চাকরির সুযোগ
মানবসম্পদ বিভাগ প্রধান বা হেড অব এইচআর পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম বেসরকারি ব্যাংক ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। নির্বাচিত প্রার্থীকে ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক লক্ষ্য এবং রূপান্তরমূলক এজেন্ডার সঙ্গে মানানসই মানবসম্পদ কৌশল উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: মানবসম্পদ বিভাগ প্রধান (হেড অব এইচআর)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা প্রশাসন বা ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স ডিগ্রি। পেশাগত সার্টিফিকেশন যেমন SHRM-SCP, GPHR, CIPD, CHRP, PMP, PRINCE2 বা Lean Six Sigma অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।
বড় সংস্থায় ২০-২৫ বছরের প্রগতিশীল এইচআর অভিজ্ঞতা, বিশেষত ব্যাংকিং বা আর্থিক খাতে সিনিয়র নেতৃত্বের ভূমিকা। কৌশলগত এইচআর নেতৃত্ব, সংগঠন উন্নয়ন এবং প্রতিভা ব্যবস্থাপনায় প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড।
কর্মস্থল
হেড অফিস, ঢাকা।
বেতন ও সুবিধা
প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও পারফরম্যান্স-ভিত্তিক প্রণোদনা।