নিয়োগ

শাবিপ্রবিতে ৩ পদে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ফাইল ছবি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ক্যাটাগরির তিনটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ৭ মে ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: প্রভাষক

দপ্তর/বিভাগ: লোকপ্রশাসন বিভাগ

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

২. পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর

দপ্তর/বিভাগ: আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট

পদ সংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

আরও পড়ুন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে বড় নিয়োগ, পদ ১১০

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীকে career.sust.edu তে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করে প্রথমে প্রোফাইল তৈরি করে অবশ্যই অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অফলাইনে বা সরাসরি আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

আরও পড়ুন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বড় নিয়োগ, বেসামরিক পদে নেবে ১১০ জন

আবেদন ফি

১ নম্বর পদের জন্য ৬০০ টাকা এবং ২ নম্বর পদের জন্য ৩০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

০৭ মে ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে

আরও পড়ুন

অস্ট্রেলিয়ায় গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ স্কলারশিপে ৬০০ বৃত্তি, বিনা মূল্যে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন