সীমান্ত ব্যাংকে চাকরি, আবেদন অনলাইনে
সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটিতে ‘অফিসার-অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজারের (অফিসার-প্রিন্সিপাল অফিসার)’ শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১ অক্টোবর প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদন করতে হবে অনলাইনে।
পদের নাম: অফিসার-অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (অফিসার-প্রিন্সিপাল অফিসার), প্রোকিউরমেন্ট।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৩-৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকেত হবে।
আবেদনে বয়সসীমা: ৩০-৪০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও নির্বাচিত প্রার্থীদের আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক https://jobs.bdjobs.com/jobdetails/?id=1413564&fcatId=2&ln=1 করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর, ২০২৫।