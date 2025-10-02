নিয়োগ

সীমান্ত ব্যাংকে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

প্রথম আলো ডেস্ক
সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি ‘অফিসার-অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজারের (অফিসার-প্রিন্সিপাল অফিসার)’ শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেবেছবি: সাবিনা ইয়াসমিনSabina Yasmin

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটিতে ‘অফিসার-অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজারের (অফিসার-প্রিন্সিপাল অফিসার)’ শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১ অক্টোবর প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

পদের নাম: অফিসার-অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (অফিসার-প্রিন্সিপাল অফিসার), প্রোকিউরমেন্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৩-৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকেত হবে।

আবেদনে বয়সসীমা: ৩০-৪০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও নির্বাচিত প্রার্থীদের আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক https://jobs.bdjobs.com/jobdetails/?id=1413564&fcatId=2&ln=1 করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর, ২০২৫।

