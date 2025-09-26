বেসরকারি হাসপাতালে নিয়াগ, করুন আবেদন

বেসরকারি হাসপাতালে নিয়াগ, করুন আবেদন
৬ বিভাগের ৯টি ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ দিচ্ছে ইমপালস হাসপাতাল। বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সিনিয়র কনসালট্যান্ট এবং কনসালট্যান্ট পদে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ দিবে বেসরকারী এই হাসপাতাল। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।
পদের নাম ও বিবরণ
১. অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ: মেডিসিন
যোগ্যতা: MBBS, FCPS/MD/MRCP/MSC.
অভিজ্ঞতা: ৮-২০ বছর।
২. সিনিয়র কনসালট্যান্ট
বিভাগ: মেডিসিন
যোগ্যতা: MBBS, FCPS/MD/MRCP/MSC.
অভিজ্ঞতা: ৪-৮ বছর।
৩. অধ্যাপক
বিভাগ: সার্জারি
যোগ্যতা: MBBS, FCPS/MS.
অভিজ্ঞতা: ৮-২০ বছর।
৪. সিনিয়র কনসালট্যান্ট
বিভাগ: সার্জারি
যোগ্যতা: MBBS, FCPS/MS.
অভিজ্ঞতা: ৪-৮ বছর।
৫. অধ্যাপক
বিভাগ: গাইনি ও অবস্
যোগ্যতা: MBBS, FCPS/MS/MRCOG (অগ্রাধিকার)
অভিজ্ঞতা: ৮-২০ বছর।
৬. সিনিয়র কনসালট্যান্ট
বিভাগ: গাইনি ও অবস্
যোগ্যতা: MBBS, FCPS/MS/MRCOG (অগ্রাধিকার)
অভিজ্ঞতা: ৪-৮ বছর।
৭. সিনিয়র কনসালট্যান্ট
বিভাগ: নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি, রেডিওলজি, অর্থোপেডিকস, কার্ডিওলজি, অনকোলজি, পেডিয়াট্রিকস।
যোগ্যতা: MBBS, FCPS/MD/MS/MSc (যথোপযুক্ত)
অভিজ্ঞতা: ৪-৮ বছর।
৮. কনসালট্যান্ট
বিভাগ: ল্যাবরেটরি
যোগ্যতা: MBBS, M.Phil
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা
৯. কনসালট্যান্ট
বিভাগ: ডেন্টাল
যোগ্যতা: BDS, FCPS/MS/MSc
অভিজ্ঞতা: ৪-৮ বছর।
সাধারণ শর্তাবলি
১. উল্লিখিত ডিগ্রি ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
২. নারী ও শিশুবিশেষজ্ঞ নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আবেদন প্রেরণের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে—
১. প্রাসঙ্গিক শিক্ষাগত সনদ (MBBS, FCPS, MS, MD, MRCP, MRCOG, MSc ইত্যাদি)
২. অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র
৩. জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি
৪. সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি
আবেদনের ঠিকানা
ইমপালস হাসপাতাল, ৩০৪/ই, তেজগাঁও বা/এ, ঢাকা-১২০৮
ফোন: 02-9831034-43
ই–মেইল: [email protected]
website: Impulsehospital.org
আবেদনের শেষ তারিখ
৩০ অক্টোবর ২০২৫