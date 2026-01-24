বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে চাকরির সুযোগ
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৮৭তম বিএমএ স্পেশাল (এএমসি) এবং ৭১তম বিএমএ স্পেশাল (এডিসি) কোর্সের অধীন এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট
পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট
আবেদনে বয়স
১ জুলাই ২০২৬ তারিখে অনূর্ধ্ব ২৮ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা
আর্মি মেডিক্যাল কোর (পুরুষ/মহিলা): এমবিবিএস ডিগ্রি (সরকার কর্তৃক স্বীকৃত মেডিক্যাল কলেজ)। বিএমএ যোগদানের পূর্বে অবশ্যই ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট জিপিএ-৯ (তবে যেকোনো পরীক্ষায় জিপিএ-৪.৫–এর কম নয়)।
আর্মি ডেন্টাল কোর (পুরুষ/মহিলা): বিডিএস ডিগ্রি (সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ডেন্টাল কলেজ)। বিএমএ যোগদানের পূর্বে অবশ্যই ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট জিপিএ-৯ (তবে যেকোনো পরীক্ষায় জিপিএ-৪.৫–এর কম নয়)।
শারীরিক যোগ্যতা
পুরুষ প্রার্থীদের জন্য: উচ্চতা ১.৬৩ মিটার (৫ ফুট ৪ ইঞ্চি)। ওজন ৫৭ কেজি (১২৬ পাউন্ড)।
মহিলা প্রার্থীদের জন্য: উচ্চতা ১.৫২ মিটার (৫ ফুট ০ ইঞ্চি)। ওজন ৪৮ কেজি (১০৫ পাউন্ড)।
বেতন-ভাতা
সশস্ত্র বাহিনীর বেতনক্রম অনুযায়ী।
আবেদনের নিয়ম
প্রার্থীদের https://join.army.mil.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে Home Page–এর ওপরে ডান পার্শ্বে Apply Now–তে ক্লিক করে বর্ণিত কোর্সে Apply করতে হবে।
আবেদন ফি
আবেদন ফি ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ মোট ২০০০ টাকা (টেলিটক, ভিসা/মাস্টার কার্ড, ট্যাপ, বিকাশ, নগদ, রকেটের মাধ্যমে ফি প্রদান করতে হবে)।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
আবেদন শেষ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বিশেষ নির্দেশনা
১. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের বিএমএ যোগদানের পূর্বে সাঁতার শেখার জন্য উপদেশ দেওয়া হলো।
২. এএফএমসি হতে পাস করা প্রার্থীদের এএফএমসির মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।