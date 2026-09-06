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পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: সংগৃহীত

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৭ জন প্রভাষক ও ১ জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: প্রভাষক, পরিসংখ্যান ও উপাত্তবিজ্ঞান বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

২. পদের নাম: প্রভাষক, ফার্মেসি বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

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৩. পদের নাম: প্রভাষক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

৪. পদের নাম: প্রভাষক, আর্কিটেকচার বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

৫. পদের নাম: প্রভাষক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

৬. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)।

৭. পদের নাম: প্রভাষক, সমাজকর্ম বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

৮. পদের নাম: প্রভাষক, লোকপ্রশাসন বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

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আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘রেজিস্ট্রার, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজাপুর, পাবনা-৬৬০০’ বরাবর ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ফরম্যাটে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

৬০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

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