অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, ৩ থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি

অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, ৩ থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি
অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ থেকে ২০ গ্রেডে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৮। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ আগস্ট ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৩) ৫৬,৫০০-৯৮,৮০০ টাকা।
২. পদের নাম: উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৫) ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।
৩. পদের নাম: উপপরিচালক (পাবলিক রিলেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৫) ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।
৪. পদের নাম: উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৫) ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।
৫. পদের নাম: সহকারী পরিচালক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৭) ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা।
৬. পদের নাম: সেকশন অফিসার
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৭. পদের নাম: ল্যাব টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
৮. পদের নাম: স্টোর কিপার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
৯. পদের নাম: ক্যাটালগার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
১০. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১১. পদের নাম: ল্যাব অ্যাটেনড্যান্ট
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
১২. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ডাকযোগে/সরাসরি অথবা ই-মেইলে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, পুরাতন বিমানবন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইল: [email protected]
আবেদন ফরম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.aaub.edu.bd বা রেজিস্ট্রার অফিস থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
আবেদন ফি
* ১ থেকে ৬ নম্বর পদ: ২০০ টাকা;
* ৭ নম্বর পদ: ১৫০ টাকা;
* ৮ থেকে ১০ নম্বর পদ: ১০০ টাকা;
* ১১ ও ১২ নম্বর পদ: ৫০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩০ আগস্ট ২০২৬
বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে।