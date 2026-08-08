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অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, ৩ থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো

অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ থেকে ২০ গ্রেডে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৮। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ আগস্ট ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৩) ৫৬,৫০০-৯৮,৮০০ টাকা।

২. পদের নাম: উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৫) ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

৩. পদের নাম: উপপরিচালক (পাবলিক রিলেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৫) ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

৪. পদের নাম: উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৫) ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

৫. পদের নাম: সহকারী পরিচালক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৭) ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা।

৬. পদের নাম: সেকশন অফিসার

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৭. পদের নাম: ল্যাব টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

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৮. পদের নাম: স্টোর কিপার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

৯. পদের নাম: ক্যাটালগার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

১০. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

১১. পদের নাম: ল্যাব অ্যাটেনড্যান্ট

পদসংখ্যা: ৩

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

১২. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৩

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ডাকযোগে/সরাসরি অথবা ই-মেইলে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, পুরাতন বিমানবন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

ই-মেইল: [email protected]

আবেদন ফরম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.aaub.edu.bd বা রেজিস্ট্রার অফিস থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

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আবেদন ফি

* ১ থেকে ৬ নম্বর পদ: ২০০ টাকা;

* ৭ নম্বর পদ: ১৫০ টাকা;

* ৮ থেকে ১০ নম্বর পদ: ১০০ টাকা;

* ১১ ও ১২ নম্বর পদ: ৫০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

৩০ আগস্ট ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে

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