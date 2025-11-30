সিপিডিতে ‘প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, এনার্জি ফাইন্যান্স’ পদে নিয়োগ

সিপিডিতে ‘প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, এনার্জি ফাইন্যান্স’ পদে নিয়োগ
দেশের অন্যতম গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট (এনার্জি ফাইন্যান্স) পদে নিয়োগ দেবে। উন্নয়ন অর্থায়ন ও কর্মসূচি পরিচালনা–সংক্রান্ত কাজে আগ্রহী সম্ভাবনাময় পেশাজীবীদের জন্য এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
পদের নির্বাচিত ব্যক্তি সিপিডির পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি স্টাডিজ টিমে কাজ করবেন। এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও জ্বালানি–সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণ, ব্যয়–সুবিধা মূল্যায়ন ও আর্থিক ঝুঁকি যাচাইসহ নানা কার্যক্রমে সহায়তা করতে হবে। পাশাপাশি বাজেট প্রস্তুতি, আর্থিক প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করা, তথ্য–উপাত্ত বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন অর্থায়ন–বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা সেমিনারে অবদান রাখার দায়িত্বও থাকবে।
যোগ্যতা
প্রার্থীদের ফাইন্যান্স বা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে এবং ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৬০ পেতে হবে।
ম্যাক্রো ইকোনমিক নীতি, বৈশ্বিক অর্থনীতি, ডেটা বিশ্লেষণ, ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প অর্থায়ন ও এনার্জি ফাইন্যান্সিং–সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ ও পূর্বাভিজ্ঞতা থাকলে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে। চাপের মধ্যে কাজ করার সক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও উদ্যোগী মনোভাবও গুরুত্ব পাবে।
বেতন–সুবিধা
নির্বাচিত প্রার্থীকে শুরুতে মাসিক বেতন ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। বেতনের সঙ্গে অন্যান্য গ্রহণযোগ্য সুবিধাও প্রযোজ্য হবে।
আবেদনের পদ্ধতি
যোগ্য প্রার্থীদের সাম্প্রতিক ছবি সংযুক্ত করে এ ঠিকানায় সিভি পাঠাতে হবে: [email protected]
সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের লিখিত, মৌখিক ও কম্পিউটার দক্ষতা পরীক্ষার বিষয়ে পরে জানানো হবে।
আবেদনের শেষ সময় বুধবার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫।
