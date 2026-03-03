নিয়োগ

ইডকলের দুই বিভাগে ম্যানেজার নিয়োগ, বেতন দেড় লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডে (ইডকল) দুটি বিভাগে ম্যানেজার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১২ মার্চ ২০২৬।

১. পদের নাম: ম্যানেজার, রিস্ক ও স্পেশাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

ফাইন্যান্স, আইন, অর্থনীতি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০)। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা CAMS, ICA-এর মতো পেশাগত সনদ থাকলে অগ্রাধিকার। AML/CFT, কমপ্লায়েন্স বা রিস্ক ম্যানেজমেন্টে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। এর মধ্যে অন্তত ২ বছর ম্যানেজারিয়াল পদে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা।

বেতন–ভাতা

১৫১,২০০ টাকা

২. পদের নাম: ম্যানেজার, এনভায়রনমেন্ট ও সোশ্যাল সেফগার্ড

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০)। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার। ESIA, ESDD ও ESMP প্রস্তুত ও বাস্তবায়নে অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন–ভাতা

১৫১,২০০ টাকা

আবেদনের নিয়ম

idcol.org/home/vacancies ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১২ মার্চ ২০২৬, বিকেল ৫টা

