ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
পদের নাম ও বিবরণ
১। সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ: তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণি/সিজিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.২৫ থাকতে হবে। অনার্সে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান প্রার্থী না থাকলে ইইই/পদার্থবিজ্ঞান প্রার্থী বিবেচিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত তিন বছরের শিক্ষকতা, অথবা দুই বছরের পোস্টডক্টরাল গবেষণা, অথবা ছয় বছরের গবেষণা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পিএইচডি থাকলে অন্তত এক বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্বীকৃত জার্নালে ডিওআই যুক্ত অন্তত তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করতে হবে।
বেতন ও ভাতা: ৩৫,৫০০ – ৬৭,০১০ টাকা।
২। সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ: মার্কেটিং
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিবিএ ও এমবিএ–তে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৭৫ থাকতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.২৫ থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত তিন বছরের শিক্ষকতা, অথবা দুই বছরের পোস্টডক্টরাল গবেষণা, অথবা ছয় বছরের গবেষণা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পিএইচডি থাকলে এক বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ডিওআই যুক্ত অন্তত তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ থাকতে হবে।
বেতন ও ভাতা: ৩৫,৫০০ – ৬৭,০১০ টাকা।
৩। প্রভাষক
বিভাগ: মার্কেটিং ও গণিত/পরিসংখ্যান
পদসংখ্যা: ০৩ (বিষয়: মার্কেটিং–২, গণিত/পরিসংখ্যান–১)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: মার্কেটিং/গণিত/পরিসংখ্যান বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্সে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৭৫ থাকতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.২৫ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি এবং গবেষণা প্রকাশনা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন ও ভাতা: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
প্রত্যেক পদের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন শেষে প্রিন্ট কপি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর জমা দিতে হবে। বর্তমানে কর্মরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
৭৫০ টাকা।
আবেদনের শেষ সময়
তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ: ২১ অক্টোবর ২০২৫, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
মার্কেটিং ও গণিত/পরিসংখ্যান বিভাগ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
বিস্তারিত তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।