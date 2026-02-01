মধুমতি ব্যাংকে নিয়োগ, ৫৫ হাজার টাকা বেতনে চাকরির জন্য করুন আবেদন

মধুমতি ব্যাংকে নিয়োগ, ৫৫ হাজার টাকা বেতনে চাকরির জন্য করুন আবেদন
বেসরকারি ব্যাংক ‘মধুমতি ব্যাংক পিএলসি’তে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। আবেদন করতে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। আবেদনের শেষ তারিখ ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি
পদ সংখ্যা: নির্দিষ্ট নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত সরকারি/বেসরকারি/বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএম/এমবিএ/যেকোনো বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি। সম্পূর্ণ শিক্ষাজীবনে ন্যূনতম ৩টি প্রথম শ্রেণি/বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ থাকতে হবে এবং কোনো পর্যায়েই তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন
ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (১ বছর) চলাকালীন মাসিক একত্রিত বেতন ৫৫,০০০ টাকা। প্রোগ্রাম সফলভাবে সম্পন্ন করার পর এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হবে এবং মাসিক মোট (গ্রস) বেতন হবে ৭০,০০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
আবেদনের শেষ তারিখ
২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬