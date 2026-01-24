আইবিবি ষষ্ঠ ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, সপ্তম পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা
ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (আইবিবি)–এর ষষ্ঠ ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি ২০২৬) ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে সপ্তম ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।
সপ্তম ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা (JAIBB ও AIBB) আগামী ১১, ১৮ ও ২৫ এপ্রিল ঢাকা মহানগরীসহ দেশের বিভিন্ন নির্ধারিত বিভাগীয় সদরে অনুষ্ঠিত হবে।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষার আবেদন ফরম অনলাইনের মাধ্যমে (https://ibb.org.bd/ ও https://online.ibb.org.bd/) জমা দেওয়া যাবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
আবেদন শেষ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পরীক্ষার ফি অনলাইনের মাধ্যমে (সোনালী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার, মোবাইল ব্যাংকিং, বিকাশ, নগদ, রকেট ও কার্ড) প্রদান করতে হবে।