নিয়োগ

আইবিবি ষষ্ঠ ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, সপ্তম পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফাইল ছবি: বাসস

ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (আইবিবি)–এর ষষ্ঠ ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি ২০২৬) ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে সপ্তম ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।

সপ্তম ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা (JAIBB ও AIBB) আগামী ১১, ১৮ ও ২৫ এপ্রিল ঢাকা মহানগরীসহ দেশের বিভিন্ন নির্ধারিত বিভাগীয় সদরে অনুষ্ঠিত হবে।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষার আবেদন ফরম অনলাইনের মাধ্যমে (https://ibb.org.bd/ ও https://online.ibb.org.bd/) জমা দেওয়া যাবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ২৬ জানুয়ারি ২০২৬

আবেদন শেষ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

পরীক্ষার ফি অনলাইনের মাধ্যমে (সোনালী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার, মোবাইল ব্যাংকিং, বিকাশ, নগদ, রকেট ও কার্ড) প্রদান করতে হবে।

