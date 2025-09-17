নিয়োগ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ৬৫ পদে চাকরির সুযোগ, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৮টি ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে।প্রথম আলো ফাইল ছবি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের রাজস্বখাতভুক্ত ৮ ধরনের পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দেবে। এসব পদে আবেদনের সুযোগ আছে আর দুই দিন। এ–সংক্রান্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পদগুলো অস্থায়ী। বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত নিয়মাবলি ও শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশের সব জেলার স্থায়ী নাগরিকেরা অনলাইনে এ সব পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা—

১. স্টোর কিপার

পদসংখ্যা: ১৩

বেতনস্কেল: ১০২০০–২৪৬৮০ টাকা

২. মোটর মেকানিক

পদসংখ্যা: ১

বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা

৩. ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর

পদসংখ্যা: ৩

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৪. অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৫. পাম্প অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৬. রিসিপশনিস্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৭. গ্রন্থাগার সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৮. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১

বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

আবেদনে বয়সসীমা: আবেদনকারীর বয়স ১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ১৮ বছর থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণে অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

* অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু হয়েছে : ২৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ, সকাল ১০টা।

* অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বিকেল ৫টা।

* আবেদনপত্র জমাদানের পর পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে।

* এ চাকরিসংক্রান্ত বিস্তারিত সব তথ্য দেখুন এখানে

