ডিপিডিসিতে চাকরি, পদ ৫০, আবেদন ফি ১,০০০

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীদের ডিপিডিসির ওয়েবসাইটের এই লিংকে গিয়ে শর্তাবলি, ফি জমাদান, আবেদনপদ্ধতি ও নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে হবে। এরপর একই লিংকের Click here to apply for the post–এ ক্লিক করে আবেদন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত সাইজের ছবি, স্বাক্ষর সনদের স্ক্যান কপি সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি

মোবাইল ব্যাংকিং সেবা রকেট বা নগদের মাধ্যমে আবেদন ফি বাবদ ১,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ অক্টোবর ২০২২।