রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (১০ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

পিএসসির তথ্য অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষায় মোট ৮১৫ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০১৯ সালের ৯ ডিসেম্বর ও ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি উপসহকারী প্রকৌশলী পদের জন্য দুটি পৃথক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। এসব বিজ্ঞপ্তির এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ২০২৫ সালের ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফল দেখুন এখানে

