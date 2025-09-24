রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ
রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (১০ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
পিএসসির তথ্য অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষায় মোট ৮১৫ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০১৯ সালের ৯ ডিসেম্বর ও ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি উপসহকারী প্রকৌশলী পদের জন্য দুটি পৃথক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। এসব বিজ্ঞপ্তির এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ২০২৫ সালের ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়।