নারায়ণগঞ্জ কর অঞ্চলে চাকরি, পদ ৫৫, নারায়ণগঞ্জ–মুন্সিগঞ্জবাসীর সুযোগ

নারায়ণগঞ্জ কর অঞ্চলে চাকরি, পদ ৫৫, নারায়ণগঞ্জ–মুন্সিগঞ্জবাসীর সুযোগ
নারায়ণগঞ্জ কর কমিশনারের কার্যালয়ের অধীন ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৪৫। আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ নভেম্বর ২০২৬। নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলার প্রকৃত স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন এই ৪৫ পদে।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: প্রধান সহকারী
পদসংখ্যা: ৮
গ্রেড: ১৩
২. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড: ১৪
৩. পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১১
গ্রেড: ১৪
৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১০
গ্রেড: ১৬
৫. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড: ২০
৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৬
গ্রেড: ২০
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৫ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
৬ ও ৭ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৮ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৭ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।