যমুনা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, পদ ১৩
যমুনা ব্যাংকে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৩টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: হেড অব অপারেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য, বিবিএ, এমবিএ অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। কোনো তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।
বয়সসীমা: ৫০ বছর
২. পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন সিকিউরিটি, আইটি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৩৫ বছর
৩. পদের নাম: সিনিয়র সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইনফরমেশন সিকিউরিটি, কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪২ বছর
৪. পদের নাম: আইটি সিকিউরিটি প্রধান
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইনফরমেশন সিকিউরিটি, কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর
৫. পদের নাম: সিনিয়র সল্যুশন ডেভেলপার ও প্রজেক্ট লিড
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান বিষয়ে ন্যূনতম বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর
৬. পদের নাম: আইটি সাপোর্ট অফিসার
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি বা সমমান বিষয়ে ন্যূনতম বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর
৭. পদের নাম: এন্টারপ্রাইজ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রধান
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর
৮. পদের নাম: সিনিয়র এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক ও সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪২ বছর
৯. পদের নাম: সিনিয়র এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক ও সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর
১০. পদের নাম: এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক ও সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট প্রধান
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি বা সমমান বিষয়ে ন্যূনতম বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪২ বছর
১১. পদের নাম: সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি বা সমমান বিষয়ে ন্যূনতম বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪২ বছর
১২. পদের নাম: সিনিয়র সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি বা সমমান বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর
১৩. পদের নাম: সিনিয়র সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও টিম লিড
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি বা সমমান বিষয়ে এমএসসি/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর
বেতন–ভাতা
প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬