বিসিএসআইআরের অধীনে নিয়োগ, অফিস ৫ ঘণ্টা, বেতন ২০ হাজার টাকা
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) অধীনে একজন খণ্ডকালীন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হবে। এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) অধীন ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারোলজি অ্যান্ড মেটালার্জি (আইএমএমএম), খঞ্জনপুর, জয়পুরহাট ক্যাম্পাসে একজন খণ্ডকালীন চিকিৎসক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অফিস সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
আবেদনকারীর বিএমডিসি স্বীকৃত মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি থাকতে হবে। মেডিকেল পেশায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
মাসিক সম্মানী
নিয়োগ পাওয়া খণ্ডকালীন চিকিৎসককে মাসে সাকল্যে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করা হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রার্থীর পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত অনুলিপি, প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসারের কাছ থেকে গৃহীত চারিত্রিক সনদ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয়তা সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, সদ্য তোলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি ও অভিজ্ঞতার সনদ (যদি থাকে) সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্রের সঙ্গে সচিব, বিসিএসআইআর, ঢাকা–এর অনুকূলে ৩০০/- (তিন শ) টাকার পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট (অফেরতযোগ্য) সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্রে প্রার্থীর মুঠোফোন নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
আগ্রহী প্রার্থীরা ২৮ অক্টোবরের মধ্যে অফিস চলাকালে সরাসরি অথবা ডাকযোগে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।
