নিয়োগ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে চাকরি, নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ

প্রথম আলো ডেস্ক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগে আবেদন শুরু ১২ অক্টোবর থেকেছবি: এআই দিয়ে তৈরি

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) রাজস্বখাতভুক্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করেছে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড। আগামীকাল রোববার (১২ অক্টোবর ২০২৫) থেকে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।

পদের নাম ও সংখ্যা—

১. অর্থনীতিবিদ

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ২২০০০–৫৩০৬০ টাকা

২. সহকারী প্রোগ্রামার

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা

৩. ফোরম্যান (কারিগরি)

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতন স্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

৪. নিরীক্ষক/অডিটর

পদসংখ্যা: ৯টি

বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা

৫. ভেহিক্যাল মেকানিক

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৬. স্টোর কিপার

পদসংখ্যা: ৫টি

বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রতিটি পদের জন্য বিস্তারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা আছে।

আবেদনে বয়সসীমা: ১২-১০-২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স অনূর্ধ্ব ৩২ বছর হতে হবে। ১৮ বছরের কম বয়সীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা http://brebr.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শুরুর তারিখ: ১২ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩ নভেম্বর তারিখে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

আবেদন ফি

আবেদন ফি ক্রমিক নং ১ ও ২ এ উল্লিখিত পদের জন্য ২২৩ টাকা, ক্রমিক নং ৩ এ উল্লিখিত পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ক্রমিক নং ৪ ও ৫ এ উল্লিখিত পদের জন্য ১১২ টাকা এবং ক্রমিক নং ৬ এ বর্ণিত পদের জন্য ৫৬ টাকা। আবেদন সাবমিট করার পর অনধিক ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

* আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

