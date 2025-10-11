নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, মাসিক বেতন ২,১০,০০০ টাকা

বেসরকারি সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশ প্ল্যানিং, মনিটরিং, ইভ্যালুয়েশন ও রিপোর্টিং (পিএমইআর) লিড পদে অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করেছে।

চাকরির ধরন: দীর্ঘমেয়াদি, পূর্ণকালীন (সপ্তাহে ৩৭.৫ ঘণ্টা)

কর্মস্থল: ঢাকা (প্রয়োজনে প্রজেক্ট সাইটে ভ্রমণ)

আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর ২০২৫

দায়িত্ব

সংস্থার পিএমইআর কাঠামো তৈরি ও বাস্তবায়ন।

তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুতি।

প্রকল্প মূল্যায়ন (বেজলাইন, মিডলাইন, এন্ডলাইন, প্রভাব) পরিচালনা।

কর্মী ও অংশীদারদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

সরকারি সংস্থা, দাতা ও অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয়।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

উন্নয়ন অধ্যয়ন, সমাজবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান বা পাবলিক পলিসি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি।

·মোট ১০ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ৭-৮ বছর পিএমইআর এবং ৪ বছর টিম পরিচালনা অভিজ্ঞতা।

বড় প্রকল্পের মূল্যায়ন ও তথ্য বিশ্লেষণে দক্ষ।

পিএমইআর সরঞ্জাম ও সফটওয়্যারে দক্ষতা (এক্সেল, পাওয়ারবিআই, স্পিএসএস, কোবো টুলবক্স)।

বেতন ও সুবিধা

মাসিক ২ লাখ ১০ হাজার টাকা (অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমন্বয়যোগ্য)

উৎসব ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, জীবন ও স্বাস্থ্যবিমা, মোবাইল ভাতা।

আবেদনের পদ্ধতি

প্রার্থীকে ওয়াটারএইডের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রিস্ক্রিনিং প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সিভি আপলোড করতে হবে। আবেদন শেষ ২২ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

একনজরে

পদ: পিএমইআর লিড

সংস্থা: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

চাকরির ধরন: দীর্ঘমেয়াদি, পূর্ণকালীন

বেতন: ২,১০,০০০ টাকা (মাসিক)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স (উন্নয়ন অধ্যয়ন, সমাজবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান)

অভিজ্ঞতা: মোট ১০ বছর, ৭-৮ বছর পিএমইআর, ৪ বছর টিম পরিচালনা

আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর ২০২৫

আবেদনের পদ্ধতি:

