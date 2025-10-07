ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১০ম–সহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৪৯

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১০ম–সহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৪৯
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) রাজস্ব বাজেটভুক্ত ২৭ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের মোট ৪৯ পদে নিয়োগে প্রকাশ করা হয় এ বিজ্ঞপ্তি। এসব পদে আবেদন শুরু হবে আগামীকাল মঙ্গলবার, ৭ অক্টোবর। আবেদনের শেষ সময় ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত।
পদের নাম ও বিবরণ
১। সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমাসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১০)
২। সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (অস্থায়ী)
পদসংখ্যা: ০৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমাসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১০)
৩। ডেটা অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/ভূগোল/গণিত বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রিসহ ডেটা প্রসেসিং ও কম্পিউটার পরিচালনায় অন্যূন ২ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১০)
৪। ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমাসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১০)
৫। এসএ (ফিল্ডম্যান)
পদসংখ্যা: ০৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ কোনো স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে কৃষিতে অন্যূন ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
৬। অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ কোনো স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
৭। ইউডি কাম অ্যাকাউন্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৮। অডিটর
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৯। ইউডিএ কাম ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
১০। স্টেনো টাইপিস্ট (সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৫০ শব্দ ও ইংরেজিতে ৮০ শব্দ এবং টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২৮ শব্দের গতিসহ কম্পিউটার চালনায় বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
১১। অ্যাগ্রোমেট্রোলজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল/পরিসংখ্যান/রসায়ন/পদার্থবিদ্যা এবং গণিত বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
১২। বেঞ্চ মেকানিক (ওয়ার্কশপ)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোনো স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল মেকানিক ট্রেড কোর্স সনদ পাসসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
১৩। ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ হালকা বা ভারী যানবাহন চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী এবং সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৪। বিল ক্লার্ক
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ অন্যূন ২ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৫। ট্রাক্টর ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ হালকা বা ভারী যানবাহন চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী এবং সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ২ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৬। প্লাম্বার
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোনো স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্লাম্বিংয়ে ট্রেডকোর্স পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
১৭। পাম্প অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোনো স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক ট্রেডকোর্স পাসসহ পাম্প চালনায় অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
১৮। অ্যাসিস্ট্যান্ট কুক
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
১৯। ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ পরীক্ষাগারে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২০। দপ্তরি
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতাসহ বাইসাইকেল চালনায় পারদর্শী হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২১। এমএলএসএস (অফিস সহায়ক)
পদসংখ্যা: ০৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২২। ওয়ার্কশপ অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৩। ইলেকট্রিক অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৪। গার্ড কাম কুক
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৫। সিকিউরিটি গার্ড (নিরাপত্তা প্রহরী)
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৬। ক্যাটল কিপার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সুঠাম ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৭। সুইপার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সুঠাম ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। পেশাদার সুইপার শ্রেণির প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা (সকল পদের ক্ষেত্রে)
৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
https://brri.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ৭ অক্টোবর, ২০২৫
আবেদন শেষ: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫
আবেদন ফি
১০ম গ্রেডের জন্য ২২৩ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);
১১ ও ১২তম গ্রেডের জন্য ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);
১৩ থেকে ১৬তম গ্রেডের জন্য ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);
১৭ থেকে ২০তম গ্রেডের জন্য ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);
*ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের অনগ্রসর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সকল পদের জন্য ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১। অনলাইন ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে প্রেরিত আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
২। সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে হবে।
৩। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।