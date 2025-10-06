নিয়োগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৯ম–১০ম গ্রেডে চাকরি, আবেদন শেষ ৮ অক্টোবর

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের রাজস্ব খাতভুক্ত ৯ম ও ১০ম গ্রেডের ১৭টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সহকারী প্রকৌশলী (পুর)

পদসংখ্যা: ৬টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশলে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (৯ম গ্রেড)

বয়সসীমা: ১৮–৩২ বছর

২. সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)

পদসংখ্যা: ২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিদ্যুৎ প্রকৌশলে অন্যূন দ্বিতীয়। শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (৯ম গ্রেড)

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

৩. সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

পদসংখ্যা: ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্র প্রকৌশলে অন্যূন দ্বিতীয়। শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (৯ম গ্রেড)

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

৪. উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর)

পদসংখ্যা: ৫টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হতে পুরকৌশলে ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/- (১০ম গ্রেড)

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

৫. উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

পদসংখ্যা: ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হতে যান্ত্রিক, পাওয়ার বা অটোমোবাইল প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/- (১০ম গ্রেড)

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

৬. উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)

পদসংখ্যা: ৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হতে বিদ্যুৎ প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/- (১০ম গ্রেড)

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

আবেদনের সময়সীমা

১. আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়—৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল ১০টা।

২. আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়— ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৫টা।

আবেদন ফি

১. সব পদের জন্য ভ্যাটসহ আবেদন ফি ২২৩/– টাকা।

২. সব পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীরা) ভ্যাটসহ আবেদন ফি ৫৬/– টাকা।

নির্দেশনা

১। আবেদনপত্র জমাদানের সময় থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবে।

২। অনলাইনে (http://dscc.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে) আবেদন করতে হবে।

বিস্তারিত: https://dscc.teletalk.com.bd/dscc_2025/docs/DSCC20250903.pdf

