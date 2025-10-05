নিয়োগ

বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক
স্নাতক পাসে তিন থেকে আট বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের নিয়োগে আবেদন করা যাবেছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল) অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার টু ম্যানেজার (সহকারী ব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপক) পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আবেদন করতে তিন থেকে আট বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হবে। আবেদন করা যাবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।

পদের নাম ও বিবরণ

সহকারী ব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপক

বিভাগ: ঋণ কার্যক্রম, ক্রেডিট প্রশাসন ও ক্রেডিট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

দায়িত্ব ও কর্তব্য

নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তি করপোরেট ও এসএমই ঋণের ড্র–ডাউন, সুদহার, মেয়াদ, কিস্তি ও নিয়মনীতি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন। পাশাপাশি পরিশোধিত ঋণ, পুনঃ তফসিল, প্রিপেমেন্ট, এক্সটেনশন ও অন্যান্য ঋণসংক্রান্ত কাজ তদারক করবেন।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। ব্যাংকিং খাতে স্থায়ীভাবে একই ধরনের পদে তিন থেকে আট বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

কর্মস্থল

ঢাকা

বেতন ও সুবিধা

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের ব্যাংকের ওয়েবসাইটে www.ebl.com.bd/career আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়

১৫ অক্টোবর ২০২৫

