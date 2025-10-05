খবর

৪৯তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ রোববার থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু হয়েছে। পিএসসি ঘোষিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ১০ অক্টোবর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এই বিসিএসে আবেদনকারী প্রার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য এই ওয়েবসাইটে (http://bpsc.teletalk.com.bd) গিয়ে নিজের আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।

৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) ২০২৫ হচ্ছে শিক্ষার বিশেষ বিসিএস। এ বিসিএসে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) ৬৮৩টি পদের জন্য আবেদন করেছেন মোট ৩ লাখ ১২ হাজারের বেশি প্রার্থী। প্রতিটি পদের বিপরীতে আবেদনকারীর সংখ্যা ৪৫৬ জনের বেশি। পরীক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারি কর্ম কমিশন ইতিমধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

আরও পড়ুন

বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন

পিএসসি সূত্রে জানা গেছে, ১০ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকার ১৮৪টি হলে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা। পরীক্ষায় প্রতিটি কেন্দ্রে ভেতরে ও বাইরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় একজন করে মোট ১৮৪ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রণকক্ষে (কন্ট্রোল রুম) দায়িত্ব পালন করবেন আরও ১০ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। ‘মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯’-এর ৫ ধারার বিধান মোতাবেক পরীক্ষার সময়, পরীক্ষাকেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় এসব নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

আরও পড়ুন

সহকারী শিক্ষকের বেতন কম্পিউটার অপারেটরের সমান, কলেজ অধ্যাপকের যুগ্ম সচিবেরও নিচে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন