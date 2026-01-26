মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডের তিন পদের এমসিকিউয়ের ফল প্রকাশ

মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডের তিন পদের এমসিকিউয়ের ফল প্রকাশ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত ‘সামুদ্রিক মৎস্য শাখার পরিদর্শক’, ‘সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা’ ও ‘মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা’ পদের বাছাই পরীক্ষার (এমসিকিউ টাইপ) ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছ। ২০ জানুয়ারি ২০২৬ এ বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
আজ সোমবার পিএসসির ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়েছে। ফলাফলে সামুদ্রিক মৎস্য শাখার পরিদর্শক পদে ৩১৯ জন, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ৭৩০ জন ও মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা পদের ৩২৯ জন নির্বাচিত হয়েছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রকাশিত ফলাফলে যুক্তিসংগত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে কর্ম কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে। কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোনো শর্তের গুরুতর ঘাটতি পাওয়া গেলে, মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যেকোনো পর্যায়ে উক্ত প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও পরীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইট www.bpsc.gov.bd এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
*ফলাফল দেখতে এখানে ক্লিক করুন