ডিপিডিসির চাকরির মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

ডিপিডিসির চাকরির মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ডিপিডিসি) একাধিক পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৮ জানুয়ারি এই পরীক্ষা শুরু হবে।
ডিপিডিসির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পদগুলো হলো কাস্টমার সার্ভিস অ্যাটেনডেন্ট, সিকিউরিটি সুপারভাইজার, সিকিউরিটি গার্ড ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট। প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাজধানীর আবদুল গণি রোডে অবস্থিত বিদ্যুৎ ভবনে (৩য় তলা) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সাক্ষাৎকারের জন্য বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম ডিপিডিসির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
একই সঙ্গে প্রার্থীদের মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের অবহিত করা হয়েছে। বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উল্লিখিত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার পরীক্ষার সময় জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় সনদ ও নম্বরপত্রের মূল কপি, সিকিউরিটি সুপারভাইজার পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সনদ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে এবং এসব সনদ ও পরিচয়পত্রের অতিরিক্ত এক সেট সত্যায়িত ফটোকপি সাক্ষাৎকার পরীক্ষার দিন জমা দিতে হবে।