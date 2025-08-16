চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বেতন নবম গ্রেডে

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বেতন নবম গ্রেডে
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এক পদে দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০ আগস্ট প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বর আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড: নবম
বেতন: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রিসহ এক বছরের ইন–সার্ভিস প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা
সার্জারি/মেডিসিন/গাইনোকোলজি/চক্ষু/ইএনটি/রেডিওগ্রাফি/পেড্রিয়াটিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়সসীমা: ৩২ বছর
আবেদন ফি: ২০০ টাকা
আবেদনের পদ্ধতি
আবেদনপত্রে পদের নাম, প্রার্থীর নাম, পিতার ও মাতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জন্মতারিখ ও বয়স, জাতীয়তা, ধর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পেশাগত যোগ্যতার বিস্তারিত বিবরণ ও অন্যান্য পাঠ্যসূচিবহির্ভূত কার্যাদি উল্লেখপূর্বক ‘পরিচালক (প্রশাসন), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ’ বরাবর ডাকযোগে বা সরাসরি প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
*আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন: