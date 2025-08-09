মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশাল নিয়োগ, পদ ১১৭

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশাল নিয়োগ, পদ ১১৭
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর রাজস্ব খাতভুক্ত দুটি শূন্য পদে জনবল নিয়োগে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অস্থায়ী ভিত্তিতে মোট ১১৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন শুরু হবে ১০ আগস্ট থেকে।
পদের নাম ও সংখ্যা—
১. সেপাই
পদসংখ্যা: ১০৫
বেতন স্কেল: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা:
(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;
(খ) উচ্চতা (অন্যূন): পুরুষ ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি বা ১.৬৮ (১ দশমিক ৬৮) মিটার; মহিলা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি বা ১.৫৭ (১ দশমিক ৫৭) মিটার;
(গ) বুকের মাপ (অন্যূন): উভয় ক্ষেত্রে ৩১ ইঞ্চি বা ৭৮ সেমি., সম্প্রসারিত ৩২ ইঞ্চি বা ৮২ (বিরাশি) সেমি
(ঘ) ওজন (অন্যূন): পুরুষ ৫০ কেজি; মহিলা ৪৬ কেজি; এবং
(ঙ) অবিবাহিত হতে হবে।
২. ওয়্যারলেস অপারেটর
পদসংখ্যা: ১২টি
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা:
(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;
(খ) উচ্চতা (অন্যূন): পুরুষ ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি বা ১.৬৮ (১ দশমিক ৬৮) মিটার;
মহিলা-৫ ফুট ২ ইঞ্চি বা ১.৫৭ (১ দশমিক ৫৭) মিটার;
(গ) বুকের মাপ (অন্যূন): উভয় ক্ষেত্রে ৩১ ইঞ্চি বা ৭৮ সেমি;
সম্প্রসারিত ৩২ ইঞ্চি বা ৮২ সেমি,
(ঘ) ওজন (অন্যূন): পুরুষ ৫০ কেজি;
মহিলা-৪৬ কেজি; এবং
(ঙ) অবিবাহিত হতে হবে।
আবেদনকারীর বয়স—
আবেদনকারীর বয়স ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে সেপাই পদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর থেকে ২০ বছর এবং ওয়্যারলেস অপারেটর পদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়। শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা পরবর্তী (প্রাথমিক বাছাই, লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হবেন। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএ–ডিএ প্রদান করা হবে না। এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি–সম্পর্কিত যেকোনো পরিবর্তন–সংশোধন (যদি থাকে) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.dnc.gov.bd) পাওয়া যাবে।
আবেদন শেষ কবে—
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীদের http://dnc.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট ২০২৫, বিকেল ৫টা।
আবেদন ফি কত—
অনলাইনে আবেদন সাবমিট করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা এবং টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা টেলিটক প্রিপেইড নম্বরের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
পরীক্ষাসংক্রান্ত তথ্য—
শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রাথমিক বাছাই, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হবে। পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান পরবর্তী সময়ে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।
