প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে এডি পদের নিয়োগ পরীক্ষার প্রাথমিক ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৩১৬

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে এডি পদের নিয়োগ পরীক্ষার প্রাথমিক ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৩১৬
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক (এডি) পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ১ হাজার ৩১৬ জন প্রার্থী। আজ সোমবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।
উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে প্রকাশ করা হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। গত শনিবার (২২ নভেম্বর) নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।