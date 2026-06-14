চাকরি

ফায়ার সার্ভিসে লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত ৭৮ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে ফায়ার ফাইটার (পুরুষ) পদে লিখিত পরীক্ষার নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছেপ্রথম আলো ফাইল ছবি

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ফায়ার ফাইটার (পুরুষ) পদে লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আজ রোববার (১৪ জুন ২০২৬) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তালিকা প্রকাশ করা হয়।

১৪ জুন ২০২৬ তারিখ বরিশাল বিভাগের প্রার্থীদের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭৮ জন। উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন।

লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরে প্রকাশ করা হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা দেখুন এই ঠিকানায়

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