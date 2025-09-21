বেসরকারি পোশাক নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ
ছয়টি বড় পদে নিয়োগ দিচ্ছে পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বিডি ডিজাইনস প্রাইভেট লিমিটেড। আগামী ১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. জিএম/এজিএম—অ্যাডমিন, এইচআর ও কমপ্লায়েন্স
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে এমবিএ/মাস্টার্স। গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
২. জিএম/এজিএম—প্রোডাকশন
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে মাস্টার্স/গ্র্যাজুয়েট। ১৫০০ মেশিনের সম্পূর্ণ উৎপাদনপ্রক্রিয়া (কাট থেকে শিপ পর্যন্ত) পরিচালনায় ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
৩. জিএম/এজিএম—মার্কেটিং
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে এমবিএ/মাস্টার্স। সুপরিচিত ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতাসহ ৭-১০ বছরের অভিজ্ঞতা।
৪. জিএম/এজিএম—কোয়ালিটি
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে এমবিএ/মাস্টার্স। বোনা পোশাক কারখানায় ৮-১০ বছরের অভিজ্ঞতা।
৫. জিএম/এজিএম—আইই (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট/মাস্টার্স। ১৫০০ এম/সি মেশিন পরিচালনায় ৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা।
৬. এজিএম—অডিট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এমবিএ/মাস্টার্স ইন অ্যাকাউন্টস/ফাইন্যান্স/সিএ/সিএ-পার্ট। বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে ৫-৮ বছরের অভিজ্ঞতা।
আবেদন পাঠানোর ঠিকানা ও প্রক্রিয়া
বিডি ডিজাইনস প্রাইভেট লিমিটেড, সেক্টর ৩, প্লট ৪৮-৪৯, কর্ণফুলী ইপিজেড, নর্থ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম–৪২০৪ অথবা ই-মেইল: [email protected]/mailto:[email protected]
আবেদনের শেষ তারিখ
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে, অর্থাৎ ১ অক্টোবর এর মধ্যে আবেদন করতে হবে।