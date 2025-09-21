বাংলাদেশ বিমানে চাকরি, নেবে ৪৬ কর্মী
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। একটি ধরনের শূন্য পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ। মোট ৪৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামীকাল সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর)।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৪৬
বেতন: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা
১. যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি, সিজিপিএ ২.৮ (৪.০০–এর মধ্যে)। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রতিটিতে কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ (৫.০০–এর মধ্যে) অথবা ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ২.৮০ (৪.০০–এর মধ্যে) থাকতে হবে। ‘ও’ লেভেলে গড়ে যেকোনো পাঁচটি বিষয়ে এবং ‘এ’ লেভেলে গড়ে যেকোনো দুটি বিষয়ে ন্যূনতম ‘ডি’ থাকতে হবে।
অথবা স্নাতক ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে কমপক্ষে একটি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি বা বিভাগ থাকতে হবে। কোনো তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয় (অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে)।
২. অপারেটিং সিস্টেম ও ইন্টারনেট ব্রাউজিংসহ কম্পিউটার জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে।
৩. বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষা বা ডিগ্রি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে এ দেশীয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট (Equivalence Certificate) অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের তথ্য প্রদান করতে হবে।
৪. জিইডি (GED) ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়।
৫. উচ্চতা: পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি থাকতে হবে।
৬. স্নাতক ডিগ্রি ও পরিচ্ছন্ন সার্ভিস রেকর্ডধারী সশস্ত্র বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত এনসিও বা জেসিওদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
৭. সাবলীলভাবে বাংলা ও ইংরেজি বলা ও লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।
আবেদনের বয়সসীমা
অনূর্ধ্ব ৩২ বছর। (অবসরপ্রাপ্ত এনসিও বা জেসিও প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর)।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদনের বিস্তারিত জানতে ও আবেদন করতে এখানে ক্লিক করুন:
আবেদন ফি
৩৩৫ টাকা। আবেদন জমার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর ২০২৫।