চাকরি

ইউনেসকোতে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের উন্নয়ন ও ভাষা সংরক্ষণে কাজের জন্য জনবল নেবে ইউনেসকো। এ সংস্থার ঢাকা অফিসে যোগাযোগ ও তথ্য বিষয়ে কর্মসূচি কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা, তথ্যপ্রাপ্তি, ভাষা ও প্রামাণ্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ, গণমাধ্যম শিক্ষার মতো কার্যক্রমে যুক্ত থাকবেন। পাশাপাশি প্রকল্প পরিকল্পনা, প্রতিবেদন তৈরি, অগ্রগতি মূল্যায়ন ও অংশীদার সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করবেন।

প্রার্থীর গণযোগাযোগ, সাংবাদিকতা বা জনসংযোগ বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা আবশ্যক।

চুক্তিভিত্তিক এই নিয়োগ প্রথমে ছয় মাসের জন্য হবে। পারফরম্যান্স ভালো হলে নবায়নের সুযোগ থাকবে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

আরও পড়ুন

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন নবম গ্রেডে নিয়োগ, স্নাতকে আবেদন

এক নজরে
প্রতিষ্ঠান: ইউনেসকো ঢাকা অফিস
পদ: যোগাযোগ ও তথ্য বিষয়ে কর্মসূচি কর্মকর্তা
চুক্তির মেয়াদ: ছয় মাস (নবায়নযোগ্য)
যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর, অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা
শেষ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আবেদন: UNESCO careers website.

আরও পড়ুন

বাংলাদেশ ব্যাংক নেবে অতিরিক্ত পরিচালক, বেতন ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা

আরও পড়ুন

সৌদির বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়নে বৃত্তি, টোয়েফলে ৭৯ অথবা আইইএলটিএসে ৬.৫ প্রয়োজন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
চাকরি থেকে আরও পড়ুন