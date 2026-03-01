চাকরি

ইস্টার্ন ব্যাংকে নিয়োগ, বেতন ৩১ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: এআই/প্রথম আলো

ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে এজেন্ট ব্যাংকিং বিভাগে ‘ব্যাংক রিপ্রেজেন্টেটিভ (ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার)’ পদে কর্মী নিয়োগে আবেদন শুরু হয়েছে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে। আগ্রহীদের জন্য আবেদনের সুযোগ ৭ মার্চ পর্যন্ত। প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি এজেন্ট ব্যাংকিং বিভাগে ব্যাংক রিপ্রেজেন্টেটিভ (ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার) পদে কতজন নেবে তা নির্ধারিত নয়।

পূর্ণকালীন এ চাকরিতে বেতন ৩১,০০০ টাকা। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন কেউ এ পদে চাকরি পেলে। আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স নির্ধারিত নয়। ব্যাংক রিপ্রেজেন্টেটিভ (ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার) পদের কর্মস্থল হতে পারে দেশের যেকোনো শাখায়।

আবেদনের যোগ্যতা—
*যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে;
*মাইক্রোসফট অফিসে দক্ষতা থাকতে হবে;

আবেদন যেভাবে—
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত জানতে ও আবেদন করতে এখানে ক্লিক করুন
আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ৭ মার্চ ২০২৬;

