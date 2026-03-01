অস্ট্রেলিয়ার অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ: বিভিন্ন তথ্যের জন্য অনলাইন সেশন, করুন রেজিস্ট্রেশন

অস্ট্রেলিয়ার অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ: বিভিন্ন তথ্যের জন্য অনলাইন সেশন, করুন রেজিস্ট্রেশন
অস্ট্রেলিয়ার অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ ২০২৭-এর আবেদন চলছে। এই বৃত্তিতে অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনার সুযোগ মেলে। আবেদনের পদ্ধতিসহ নানা তথ্যের জন্য ইনফরমেশন সেশনের আয়োজন করেছে বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাস। শিক্ষার্থীদের জন্য সেশন মোট ৫টি। ১৭ ও ২৪ ফেব্রুয়ারির সেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ৩ মার্চ, ১০ মার্চ ও ১৭ মার্চে আরও তিনটি অনলাইন সেশন হবে। এসব সেশনে বিশেষজ্ঞরা শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেবেন। এসব সেশনে অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে লিংকে।
অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক বিষয় ও বাণিজ্য বিভাগে এ বৃত্তি দেওয়া হয়। এ বৃত্তি পেলে স্বাস্থ্য, ডেভেলপমেন্ট, পরিবেশ, সাসটেইনেবিলিটি, ট্রেড, পাবলিক পলিসি, অর্থনীতি, গভর্ন্যান্স, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্লু ইকোনমিসহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়া যাবে দেশটিতে।
অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপের আবেদন শুরু হয়েছে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে। বাংলাদেশিসহ বিশ্বের আগ্রহী শিক্ষার্থীদের আবেদনের সুযোগ আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত।
অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডসে সুযোগ-সুবিধা
অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ পেলে যে যে সুযোগ-সুবিধা পাবেন প্রার্থী—
সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ
বই ও পড়াশোনার আনুষঙ্গিক জিনিসের খরচ
বিমানে ইকোনমি ক্লাসে যাতায়াতের টিকিট
বসবাসের খরচ ও স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা
কোর্স ভেদে ফিল্ডওয়ার্কের সুযোগ-সুবিধাও আছে।
আবেদনের যোগ্যতা—
অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপে আবেদনের যোগ্যতা হলো—
১৮ বছরের ঊর্ধ্বে বাংলাদেশের নাগরিকেরা আবেদন করতে পারেন
অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব যাদের রয়েছে তাঁরা আবেদন করতে পারবেন না
অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকের সঙ্গে বাগদান বা বিবাহিত হলে আবেদন করা যাবে না
কোনো সামরিক সেবার সঙ্গে যুক্ত থাকা যাবে না
আইএলটিএস স্কোর কমপক্ষে ৬ দশমিক ৫ হতে হবে এবং প্রতিটি ব্যান্ড স্কোর হতে হবে ৬ অথবা
ইন্টারনেট টেস্টে টোয়েফলে স্কোর কমপক্ষে ৮৪ (আইবিটি) অথবা
পিটিই অ্যাকাডেমিক স্কোর ৫৮।
আবেদনপদ্ধতি—
আবেদনের বিস্তারিত জানা যাবে অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপের ওয়েবসাইটে। বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।