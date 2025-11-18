বিটিআরসিতে নিয়োগে লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

বিটিআরসিতে নিয়োগে লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের ৯ ক্যাটিাগরির পদে লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ লিখিত পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার সময়সূচি
৫ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা হতে ১১টা ৩০ মিনিট
পরীক্ষার কেন্দ্র
শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
প্রবেশপত্র সংগ্রহের নিয়ম
ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ১৭ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা যাবে।
প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে রঙিন প্রিন্ট করে নিতে হবে। প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে কোনো সমস্যা হলে টেলিটক নম্বর থেকে ১২১-এ অথবা যেকোনো অপারেটরের নম্বর থেকে ০১৫০০১২১১২১ নম্বরে কল করতে হবে।
৩১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত ১ম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং ২৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত ২য় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে জনবল নিয়োগের জন্য এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।