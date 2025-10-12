শিক্ষা

সাভার জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে দুটি কোর্স, সম্পূর্ণ বিনা খরচে

পড়াশোনা ডেস্ক
সাভার জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে দুটি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পূর্ণ আবাসিক প্রশিক্ষণার্থীদের জন্যছবি: সংগৃহীত

সাভার জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে দুটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিন মাস মেয়াদের দুটি কোর্স বিনা খরচে করানো হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ অক্টোবর। এটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন।

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুবিধা—
১. কোর্সটি সম্পূর্ণ আবাসিক প্রশিক্ষণার্থীদের।
২. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ, আবাসন, খাবার খরচ এবং যাতায়াত খরচ সরকারি অর্থে নির্বাহ করা হবে।

সাভার জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে দুটি কোর্সের প্রশিক্ষণ শুরু হবে ৩ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

দুটি প্রশিক্ষণ কোর্স—
১. কোর্সের নাম: হাউসকিপিং অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (পঞ্চম ব্যাচ)
কোর্সের মেয়াদ: তিন মাস,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে এইচএসসি বা সমমান পাস।
আবেদন ফি:  এক শত টাকা (অফেরতযোগ্য),
ভর্তি ফি (ভর্তির সময়): এক হাজার টাকা,
জামানত ফি (ভর্তির সময়): এক হাজার টাকা।
২. কোর্সের নাম: কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট ফর আরএমজি (দ্বিতীয় ব্যাচ)
কোর্সের মেয়াদ: তিন মাস,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে এইচএসসি বা সমমান পাস।
আবেদন ফি: এক শত টাকা (অফেরতযোগ্য),
ভর্তি ফি (ভর্তির সময়): এক হাজার টাকা,
জামানত ফি (ভর্তির সময়): এক হাজার টাকা।

সাভার জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে দুটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তিতে আবেদন জমার শেষ তারিখ ২৬ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

আবেদন করতে যা লাগবে—
আবেদনের সঙ্গে যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হবে:
১. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র।
২. জাতীয় পরিচয়পত্র।
৩. প্রার্থীর পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
৪. অনলাইনে আবেদনটি লিংকে পূরণ করতে হবে।

আবেদনের বিস্তারিত তারিখ—
১. আবেদন জমার শেষ তারিখ: ২৬ অক্টোবর ২০২৫।
২. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫।
৩. নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশ: ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে
৪. প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর তারিখ: ৩ নভেম্বর ২০২৫।
#  বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

