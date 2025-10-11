বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ফ্রি অনলাইন কোর্স: নেই নিবন্ধন ফি বা সময়সীমা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ফ্রি অনলাইন কোর্স: নেই নিবন্ধন ফি বা সময়সীমা
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) তাদের ইন্টার–অ্যাকটিভ লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ওপেনডব্লিউএইচওর মাধ্যমে বিভিন্ন ফ্রি অনলাইন কোর্সের ব্যবস্থা করেছে। এসব কোর্সের লক্ষ্য হলো বৈশ্বিক স্বাস্থ্যশিক্ষাকে শক্তিশালী করা এবং স্বাস্থ্য জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
ডব্লিউএইচওর অনলাইন কোর্সগুলো সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে হয়। এতে কোনো নিবন্ধন ফি বা সময়সীমা নেই। জাতীয়তা, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পেশাগত পটভূমি–নির্বিশেষে যে কেউ অংশ নিতে পারেন। কোর্সগুলো স্বনির্ধারিত সময়সূচিতে করা যায়, অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুবিধামতো শুরু করতে ও সম্পন্ন করতে পারবেন। এ ছাড়া কোর্সগুলো ২০টির বেশি ভাষায় পাওয়া যায়, যা বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সহজলভ্য করেছে।
তিন স্তরে সাজানো কোর্স কাঠামো
ওপেনডব্লিউএইচও প্ল্যাটফর্মে কোর্সগুলো প্রাথমিক, মধ্যবর্তী ও উচ্চ, এই তিন স্তরে বিভক্ত। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে মহামারি মোকাবিলা, জনস্বাস্থ্য প্রচারণা, মহামারি প্রস্তুতি ও জরুরি পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া প্রদানের কৌশল। এসব কোর্সের মাধ্যমে ডব্লিউএইচও একটি দক্ষ বৈশ্বিক স্বাস্থ্য কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে চায়, যারা ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য সংকট সামলাতে সক্ষম হবে।
২০২৫ সালে নতুন রূপে
২০২৫ সালে ওপেনডব্লিউএইচও প্ল্যাটফর্মটিকে আরও সহজ ও উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে নতুন করে নকশা করা হয়েছে। নতুন সংস্করণে আর ব্যবহারকারীদের নিবন্ধন করতে হয় না এবং সার্টিফিকেটও দেওয়া হয় না। তার পরিবর্তে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ভিডিও, স্লাইড ও ব্যবহারিক শিক্ষাসামগ্রীর ওপর, যা সহজে দেখা, ডাউনলোড ও শেয়ার করা যায়।
যোগ্যতার মানদণ্ড
– বিশ্বের যেকোনো দেশের মানুষ আবেদন করতে পারেন।
– আবেদনকারীদের মধ্যে শেখার আগ্রহ, উদ্যম ও সহযোগিতামূলক মানসিকতা থাকতে হবে।
– শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো বাধা নেই, অর্থাৎ যেকোনো শিক্ষাগত পটভূমির ব্যক্তি আবেদন করতে পারবেন।
– কোনো পূর্বশর্ত বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।
– মেডিকেল শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে এসব কোর্সে অংশ নিতে।
– কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য একটি ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থাকা প্রয়োজন। ভালো ইন্টারনেট সংযোগ থাকা আবশ্যক।
আবেদনপ্রক্রিয়া
ডব্লিউএইচওর ফ্রি কোর্সগুলোর জন্য আবেদনপ্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন হয়। আবেদন করতে পারবেন এই লিংকে