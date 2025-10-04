হাঙ্গেরিতে স্কলারশিপ, পড়াশোনা ইংরেজিতে হলে আইইএলটিএস বা টোয়েফলের প্রয়োজন নেই

হাঙ্গেরিতে স্কলারশিপ, পড়াশোনা ইংরেজিতে হলে আইইএলটিএস বা টোয়েফলের প্রয়োজন নেই
হাঙ্গেরির সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপের আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এই বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ অর্থায়নে ডক্টরালের পাশাপাশি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আংশিক টিউশন ফি স্কলারশিপ প্রদান করবে।
স্কলারশিপটি শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির একটি বড় অংশ ও মাসিক ভাতা প্রদান করবে। স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ চার হাজার ইউরো পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে, যা টিউশন ফির ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কাভার করবে। স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে ৩০০ থেকে ১ হাজার ইউরো ভাতা পাবেন। অন্যদিকে পিএইচডি শিক্ষার্থীরা পূর্ণাঙ্গ টিউশন ফি মওকুফের পাশাপাশি প্রতি মাসে ১ হাজার ৮৮০ ইউরো পাবেন।
যে বিষয়ে আবেদন করা যাবে
বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০টি বিভাগের মধ্যে কিছু জনপ্রিয় বিভাগ হলো—
– কগনিটিভ সায়েন্স
– ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস
– এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অ্যান্ড পলিসি
– জেন্ডার স্টাডিজ
– ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস
– লিগ্যাল স্টাডিজ
– নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স
– পলিটিক্যাল সায়েন্স
– পাবলিক পলিসি
– সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান
আবেদনের যোগ্যতা
– যেকোনো দেশের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।
– স্নাতক প্রোগ্রামের জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের সনদ থাকতে হবে।
– মাস্টার্সের জন্য ব্যাচেলর ডিগ্রি ও পিএইচডির জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি আবশ্যক।
– সর্বশেষ ডিগ্রি ইংরেজিতে সম্পন্ন হলে আইইএলটিএস বা টোয়েফল লাগবে না, তবে ইংরেজি ভাষার দক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে।
– ভালো একাডেমিক রেকর্ড থাকতে হবে।
যা যা লাগবে
– সিভি বা রিজিউম
– পাসপোর্টের তথ্য
– একাডেমিক রেকর্ড বা সনদ
– মেডিকেল সার্টিফিকেট
– মোটিভেশন লেটার
– রিকমেন্ডেশন লেটার
– জিআরই বা জিম্যাট স্কোর (যদি প্রয়োজন হয়)
– সম্পূর্ণ অনলাইন আবেদন ফরম
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আলাদা আবেদন প্রয়োজন নেই, তবে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। বিশ্বমানের শিক্ষা গ্রহণ ও ইউরোপে পড়াশোনার স্বপ্ন পূরণের এটি একটি বড় সুযোগ। তবে এই স্কলারশিপ এমবিএ প্রোগ্রামের জন্য প্রযোজ্য নয়। ওয়েবসাইট:
গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমা
ব্যাচেলরস ও মাস্টার্স (রাউন্ড ১): ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ব্যাচেলরস ও মাস্টার্স (রাউন্ড ২): ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিএইচডি প্রোগ্রাম: ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬