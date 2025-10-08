বৃত্তি

সুইজারল্যান্ডে মাস্টার্স : ইউনিভার্সিটি অব লুসানে স্কলারশিপের আবেদন শুরু

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা মাসে ১ হাজার ৬০০ সুইস ফ্রাঁ করে পাবেন, যা পুরো মাস্টার্স প্রোগ্রামের সময়কাল পর্যন্ত প্রদান করা হবে

সুইজারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব লুসান (University of Lausanne) আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স স্কলারশিপের আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। ইউরোপে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন, তাঁদের জন্য এই বৃত্তি হতে পারে এক অসাধারণ সুযোগ।

ইউনিভার্সিটি অব লুসান প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ১০টি মাস্টার্স স্কলারশিপ প্রদান করে। এই বৃত্তি মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও ইউরোপীয় অর্থনৈতিক এলাকার (ইইএ) বাইরে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য। যোগ্য প্রার্থীরা সুইজারল্যান্ডে মাস্টার্স অধ্যয়ন করতে পারবেন মাসিক ভাতা ও ফি মওকুফের সুবিধাসহ।

স্কলারশিপের মূল তথ্য

এটি মাস্টার্সের স্কলারশি। প্রোগ্রামটি মূলত মেধাভিত্তিক। প্রার্থীদের একাডেমিক সাফল্য ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা মাসে ১ হাজার ৬০০ সুইস ফ্রাঁ করে পাবেন, যা পুরো মাস্টার্স প্রোগ্রামের সময়কাল (এক বছর ছয় মাস বা দুই বছর, কোর্সভেদে) পর্যন্ত প্রদান করা হবে।

এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত কোর্স ফি দিতে হবে না। তবে প্রতি সেমিস্টারে মাত্র ৮০ সুইস ফ্রাঁ রেজিস্ট্রেশন ফি হিসেবে দিতে হবে।

প্রোগ্রাম ও অনুষদসমূহ

লুসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি অনুষদে বিভিন্ন মাস্টার্স প্রোগ্রাম রয়েছে, যেমন—

– আন্তবিভাগীয় প্রোগ্রাম

– কলা অনুষদ

– জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান

– ভূবিজ্ঞান ও পরিবেশ

– ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবিজ্ঞান

– সমাজবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক বিজ্ঞান

– আইন, অপরাধবিজ্ঞান ও জনপ্রশাসন

– ব্যবসায় ও অর্থনীতি অনুষদ

শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত কোর্স ফি দিতে হবে না, তবে প্রতি সেমিস্টারে মাত্র ৮০ সুইস ফ্রাঁ রেজিস্ট্রেশন ফি হিসেবে দিতে হবে
ছবি: প্রথম আলো

যোগ্যতার শর্ত

– প্রার্থীর বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে, যা লুসান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স পর্যায়ের সমমানের।

– আগের শিক্ষাজীবনে ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল থাকতে হবে।

– কোর্সের ভাষা অনুযায়ী ফ্রেঞ্চ বা ইংরেজিতে অন্তত C1 লেভেলের দক্ষতা থাকতে হবে।

– আবেদনকারীকে নিজের অন্যান্য ব্যয় বহনের সক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।

– আবেদনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী হতে পারবেন না।

– যেকোনো বয়সের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।

বৃত্তির সুবিধা

– প্রতি মাসে ১ হাজার ৬০০ সুইস ফ্রাঁ ভাতা প্রদান

– কোর্স রেজিস্ট্রেশন ফি মাত্র ৮০ সুইস ফ্রাঁ

– ইউরোপে পড়াশোনার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ

– আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরির সুযোগ

– অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ

আবেদন করতে হবে অনলাইনে। একই আবেদনপত্রের মাধ্যমে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি ও বৃত্তির আবেদন সম্পন্ন হবে, আলাদা আবেদন করতে হবে না
ছবি: প্রথম আলো

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

– পূর্ণাঙ্গ আবেদন ফরম

– মাধ্যমিক সনদের কপি

– একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট

– পাসপোর্ট সাইজ ছবি

– স্নাতক শেষ সেমিস্টারের বিবরণ (যদি ডিগ্রি এখনো না পাওয়া যায়)

– সিভি (CV)

– দুটি সুপারিশপত্র (Recommendation Letters)

– মোটিভেশন লেটার

– ভাষা দক্ষতার সনদ (TOEFL/IELTS)

– পাসপোর্টের কপি

– প্রশাসনিক ফি প্রদানের প্রমাণ (২০০ সুইস ফ্রাঁ)

আবেদন প্রক্রিয়া

আবেদন করতে হবে অনলাইনে। একই আবেদনপত্রের মাধ্যমে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি ও বৃত্তির আবেদন সম্পন্ন হবে, আলাদা আবেদন করতে হবে না। সব নথি একটি পিডিএফ ফাইলে আপলোড করতে হবে। ই–মেইলে পাঠানো বা অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

যেসব দেশ Lisbon Recognition Convention-এ সই করেনি, সেসব দেশের আবেদনকারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নথির সিলযুক্ত কপি ডাকযোগে পাঠাতে হবে (শেষ তারিখের মধ্যে)।

আবেদন জমাদানের শেষ তারিখ

*১ নভেম্বর ২০২৫

*নির্বাচিত প্রার্থীদের ফলাফল জানানো হবে ২০২৬ সালের এপ্রিলের শুরুতে।

বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করতে ভিজিট করুন: https://www.unil.ch

