ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেবে জাপান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন নিয়মিত শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেবে জাপানের সুমিতমো করপোরেশন কর্তৃপক্ষ। বৃত্তির জন্য ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তিকৃত নিয়মিত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীদের ৪র্থ বিষয় বাদে এসএসসি এবং এইচএসসিতে জিপিএ ৪.৮০ পেতে হবে। আবেদন ফরম রেজিস্ট্রার দফতরের শিক্ষা-৫ শাখা (কক্ষ নং- ২১২) থেকে অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে নিজ নিজ বিভাগীয় চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং হল প্রাধ্যক্ষের স্বাক্ষর ও সীলমোহরসহ ২০ অক্টোবরের মধ্যে রেজিস্ট্রার দপ্তরের শিক্ষা-৫ শাখায় (কক্ষ নং-২১২) জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে ২ (দুই) কপি রঙিন ছবি, এসএসসি এবং এইচএসসির নম্বরপত্র, সার্টিফিকেট, অভিভাবকের আয়ের সনদ এবং বিভাগীয় প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

সদাচরণ, পড়াশোনায় সন্তোষজনক অগ্রগতি এবং নিয়মিত অধ্যয়ন সাপেক্ষে এই বৃত্তি পরবর্তী তিন বছর নবায়নযোগ্য হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

