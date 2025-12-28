শিক্ষা

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ৬৪৭টি পাঠ্যপুস্তকের অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
আসন্ন শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের অনলাইন সংস্করণ (পিডিএফ) প্রকাশ করছেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। আজ রোববার মতিঝিলে এনসিটিবি কার্যালয়েছবি: সংগৃহীত

আসন্ন শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রণীত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ৬৪৭টি পাঠ্যপুস্তকের অনলাইন সংস্করণ (পিডিএফ) প্রকাশ করেছে এনসিটিবি। সংস্থাটির ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) বইগুলোর পিডিএফ কপি দেওয়া হয়েছে। ফলে কেউ চাইলে শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই সেখান থেকে বই ডাউনলোড করে নিতে পারবে।

আজ রোববার মতিঝিলে এক অনুষ্ঠানের এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার (সি আর আবরার) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। এ সময় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানা, এনসিটিবির চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী প্রমুখ বক্তব্য দেন।

এবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য মোট বইয়ের সংখ্যা ৩০ কোটি ২ লাখ ৫৫ হাজার ১৫৪ কপি। এর মধ্যে ইবতেদায়ি স্তরসহ প্রাথমিকের ১১ কোটি ৭০ লাখ ৪৬ হাজারের বেশি বইয়ের শতভাগই বই সরবরাহ করা হয়েছে। মাধ্যমিকে মোট বই (ইবতেদায়ি ছাড়া) ১৮ কোটি ৩২ লাখ ৮ হাজার ৬৯৩ কপি। এর মধ্যে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাধ্যমিকের ৫৮ দশমিক ৬৮ শতাংশ পাঠ্যবই সরবরাহ হয়েছে।

আরও পড়ুন

এবারও পাঠ্যবইয়ের সংকট

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবির কর্মকর্তারা আশা করছেন জানুয়ারির মাঝামাঝি অবশিষ্ট সব বই সরবরাহ করা যাবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
শিক্ষা থেকে আরও পড়ুন