ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিষয়ে মাস্টার্সে ভর্তির সুযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিষয়ে মাস্টার্সে ভর্তির সুযোগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত যোগাযোগ বৈকল্য (কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস) বিভাগের ১ বছর মেয়াদি পূর্ণকালীন প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস (পিএমসিডি) প্রোগামে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিতে আবেদন চলছে।
ভর্তির যোগ্যতা
আগ্রহী প্রার্থীকে স্বীকৃত যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে ন্যূনতম ২.৫০ জিপিএ/সিজিপিএ বা দ্বিতীয় শ্রেণি বা বিভাগে স্নাতক/সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে। তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লিখিত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে বিশেষ স্কুল/হাসপাতাল/ক্লিনিকে কর্মরত ব্যক্তি বা বিশেষ শিশুর মা–বাবাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি/প্যাথলজিতে ব্যাচেলর ডিগ্রিধারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এটি কোনো ক্লিনিক্যাল ডিগ্রি নয়।
আবেদনের জন্য যা যা করতে হবে
আবেদনের সঙ্গে তিন কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, জীবনবৃত্তান্ত, বর্তমান কর্মস্থলের অনাপত্তিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং সব শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বরপত্র ও সনদ জমা দিতে হবে।
আবেদনপত্র ফি দুই হাজার টাকা দিয়ে আগামী ৩১/১২/২৫ তারিখের মধ্যে বিভাগের অফিসকক্ষ থেকে আবেনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। ওয়েবসাইট (https://du.ac.bd/body/COMD) থেকেও আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে।
লিখিত পরীক্ষা: ০২/০১/২০২৬, শুক্রবার, সকাল ১০টা-১১টা
লিখিত পরীক্ষার ফলপ্রকাশ: ০৪/০১/২০২৬, ভর্তি–সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য যোগাযোগ: ০১৭৫৮–১১৮৫৫৫
বিস্তারিত: https://du.ac.bd/webPost/29/25822